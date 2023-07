Blur dévoile un nouveau morceau en live

Ils ont interprété le titre "St Charles Square", avant que Damon Albarn, le leader du groupe, n'arrose les premiers rangs avec de l'eau sur le titre "Popscene".

Sophie Ellis-Bextor, Dermot O'Leary, l'humoriste Josh Widdicombe et Rose Elinor Dougall, la compagne du guitariste Graham Coxon et membre du groupe THE WAEVE, étaient présents lorsque le groupe a interprété une série de classiques et de favoris, dont "Beetlebum", "Villa Rosie" et "Coffee & TV ". Un moment fort a suivi avec "Out of Time", et Albarn a remercié la BBC de les avoir accueillis "dans cet espace et ce temps magnifiques".

"Nous allons jouer quelques nouvelles chansons", a-t-il ensuite déclaré au public en présentant "Russian Strings". "Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas de la merde. La beauté est dans l'œil de celui qui regarde".

On n’oubliera pas le classique "Girls & Boys", avant que l'acteur Phil Daniels ne rejoigne le groupe sur scène pour interpréter son couplet emblématique de "Parklife" - le chanteur plaisantant sur le fait qu'il y a longtemps, la chanson aurait été diffusée sur Radio One.