Blur dévoile deux inédits après la sortie du nouvel album

Blur a partagé deux nouvelles chansons qui figurent dans la version deluxe de leur dernier LP The Ballad Of Darren, que nous découvrions ce vendredi 21 juillet sur Classic 21.

Les deux nouveaux titres, "The Rabbi" et "The Swan", ont tous deux le son caractéristique de Blur, le dernier étant une ballade douce et "The Rabbi" une chanson lumineuse et enjouée. Ces deux titres font suite au premier single de l’album, "The Narcissist" et le titre "St. Charles Square".

The Ballad Of Darren est sorti le vendredi 21 juillet. L’album est le premier depuis The Magic Whip, sorti en 2015.