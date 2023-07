Blur annule un concert en France. Quid pour Londres?

Les organisateurs du festival ont également annoncé que, suite au retrait de Blur, le duo rock de Brighton Royal Blood prendrait sa place et se produirait en tant que nouvelle tête d'affiche le jeudi. Espérons qu’ils seront de meilleure humeur que lors de leur concert pour le festival de la BBC.

L'annonce intervient quelques jours avant que Damon Albarn et ses acolytes ne jouent leur très attendue tête d'affiche au stade Wembley de Londres ce week-end (8 et 9 juillet).

Aucune information n’a encore été partagée, ni sur les conséquences de cette blessure, sur le maintien des concerts ou sur un éventuel report de date.

Blur vient de sortir " St. Charles Square", un deuxième single du futur album The Ballad Of Darren. Il s’agit du deuxième extrait du 9e album à venir des stars de la Britpop qui fait suite au premier single "The Narcissist", sorti en début d’année.