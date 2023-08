Autodidacte, Cédric Coda, s’est lancé dans la couture, après une reconversion professionnelle. "Une amie m’a commandé un sac banane. Et donc, j’ai dessiné pour elle et j’ai cousu un sac banane que je lui ai ensuite offert. Et de là, ça m’a amené des commandes et j’ai décidé de me lancer."