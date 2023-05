Bluesky, Mastodon, Substack : quel réseau social prendra la relève de Twitter ?

Le dernier concurrent en date s’appelle Notes, et il est signé Substack, une plateforme jusqu’ici connue pour son service de newsletters payantes. Très prisé des journalistes et des blogueurs (majoritairement anglophones), Substack propose avec Notes une véritable expérience "à la Twitter" au sein de sa plateforme.

Une idée qui a quelque peu fait trembler Elon Musk, mais dont le souffle semble déjà retombé. Notes séduira les utilisateurs de Substack, mais n’attire pas (pour l’instant) un grand nombre d’utilisateurs extérieurs. De plus, Chris Best, le PDG de Substack, a récemment raté une interview pourtant simple, ce qui a quelque peu entaché l’image du service. À la question "une personne peut-elle publier sur Notes un message haineux déclarant que toutes les personnes de couleurs sont des animaux et qu’ils doivent quitter les Etats-Unis ?", Chris Best a tout simplement été incapable de répondre. Ce qui n’augure rien de bon pour la modération sur Notes.