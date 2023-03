BlueSky : l’ex-PDG de Twitter dévoile son nouveau réseau social

Selon ses créateurs, les avantages de BlueSky se basent sur quatre idéaux principaux : la portabilité des comptes, l'algorithme, la performance et l'interopérabilité. Ce qui signifie que l’utilisateur aura plus de contrôle sur son compte (et le transfert éventuel de celui-ci), ainsi que sur le contenu qui lui est présenté.

Soulignons que BlueSky a vu le jour au sein de Twitter, et son développement a même bénéficié d’un soutien financier de la part du réseau social. Mais depuis février 2022, BlueSky est une entreprise à part entière, car “l'indépendance est importante pour la réussite du projet” selon ses équipes.