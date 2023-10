''Blue Suede Shoes'' l’histoire de la naissance d’un tube planétaire à bord d’une voiture

C’est l’histoire de la naissance d’un tube planétaire dans une voiture. On est en 1955, Johnny Cash et Carl Perkins partagent une Chrysler pour se rendre à un concert. Sur la route, the Man in Black raconte une histoire assez troublante. A l’époque où il était dans l’armée, Johnny se souvient d’un soldat afro-américain qui criait souvent que personne n’avait intérêt à marcher sur ses chaussures en daim bleu, ses fameuses ''Blue Suede Shoes''.

Puis, Carl Perkins se souvient d’une ritournelle enfantine qui commence par "One for the money, two for the show, three to get ready, Four for go". Il écrit cette fameuse chanson et espère l’enregistrer chez Sun Records à Memphis, le fameux studio propriété de Sam Phillips.

Il se rend au studio dans la Cadillac 1948 du batteur W.S. Fluke Holland dans le but d’impressionner le producteur. Mais devant le studio, arrive une Cadillac version limousine avec chauffeur et Sam Phillips qui en sort. Le patron de Sun Records a flairé le tube et "Blue Suede Shoes" devient la 1re chanson à décrocher la 1re place dans tous les hit-parades US et même en Grande-Bretagne.