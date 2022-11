Blue Oyster Cult : étrange secte vénérant des mollusques…

Voici les origines d’un groupe qui vénère des mollusques que je vous déconseille de consommer de par leur couleur bleue. C’est Blue Oyster Cult, probablement le nom de groupe le plus étrange dans l’histoire du rock.

Attention, ça se traduit en "Secte de l’huître bleue" et non "Culte de l’huître bleue". Je vous l’apprends peut-être, mais un "cult" aux États-Unis, c’est bien une secte. Le groupe venant de Long Island, près de New York, il fallait faire la précision. Secte totalement fictive, en vérité, c’est bien plus alambiqué que ça. Surtout quand on sait qu’au préalable, le groupe est passé par des noms comme "Travesty", puis "Soft White Underbelly" (Ventre mou blanc) ensuite : " Stalk-Forrest Group ", je n’ai pas trouvé de meilleure traduction pour ça que : Groupe de la forêt de tiges, puis enfin "Blue Oyster Cult". Ils changeaient de nom à chaque fois qu’un nouveau membre arrivait ou qu’un nouveau contrat était signé.