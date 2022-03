Cinq clients avaient payé un prix non dévoilé pour ce voyage: l'homme d'affaires Marty Allen, les époux Sharon et Marc Hagle, respectivement à la tête d'une organisation caritative et d'une entreprise immobilière, le professeur en école de commerce Jim Kitchen, et George Nield, qui dirige une entreprise promouvant les activités spatiales commerciales. Ce dernier est également un ancien responsable de la division chargée de l'espace commercial au sein de l'agence américaine de l'aviation, la FAA.

Le sixième et dernier siège était occupé par l'un des vingt premiers employés de Blue Origin, Gary Lai, qui a notamment développé plusieurs systèmes de sécurité de la capsule.

Pete Davidson, un humoriste américain et petit-ami de la star de téléréalité Kim Kardashian, devait initialement occuper ce dernier siège, mais l'entreprise avait finalement annoncé qu'il ne participerait pas au voyage, sans en donner la raison.