"Blue Monday": notre excuse bidon pour (re) découvrir les héritiers des maîtres de la New wave

Soft kill est un groupe de post-punk américain, originaire de Portland en Oregon, actif depuis une bonne dizaine d’années déjà dans la musique et formé autour de Tobias Sinclair, leader charismatique. Dès leur premier album, ils mettent clairement en avant leurs influences ; The Chameleons, Sad Lovers and Giants, The Cocteau Twins et surtout New Order et Joy Division auxquels le chanteur voue une passion toute particulière.