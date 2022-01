On ne le dira jamais assez, la nature ne présente que des bénéfices pour la santé mentale. Les scientifiques sont unanimes sur le sujet et les études se succèdent depuis le début de la pandémie pour montrer à quel point il est indispensable de passer du temps dans des espaces verts pour réduire stress, anxiété et état dépressif.

La dernière étude en date a été menée par des chercheurs de l'Université de Tsukuba au Japon. Elle révèle que prendre un bol d'air frais en forêt ou dans des espaces verts au moins une fois par semaine permettrait de réduire le stress lié au travail et de mieux gérer la pression au quotidien.

S'il est peu probable que votre patron vous mette au vert pour ce Blue Monday, on vous encourage vivement à profiter d'une balade dans la nature la veille pour recharger vos batteries et passer sereinement l'une des journées les plus détestées (et détestables) de l'année.