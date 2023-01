Blue Monday : 4 infos pour retrouver le sourire

Ce samedi, le beatmaker français Ghost Killer Track a sold-out l’Olympia pour son association "Que de l’amour". L’asso, créée par Ghost Killer Track lui-même, entend venir en aide à des enfants en difficultés. Elle leur offre des cadeaux ou leur organise des rencontres avec des artistes et des sportifs. Si un e-shop existe afin de financer ces actions, l’homme de l’ombre du rap français soulève désormais aussi des fonds via des concerts caritatifs.

Peu présent médiatiquement, Ghost Killer Track est pourtant une figure importante du rap français. C'est à lui que l'on doit l'instru de "POPOPOP" de Gambi ou "La deb" de Brvmsoo. Son tag (sa signature sonore au début d'un morceau) est légendaire, sa générosité exemplaire : aujourd'hui, le compositeur et dénicheur de talents se met au service de son association.

Après avoir rempli la Cigale, le producteur a donc réuni les artistes figurant sur son EP caritatif "Que de l’amour" dont la deuxième partie est parue le 6 janvier dernier.

Et il y avait une line-up de fou ! Kerchak, Mademoiselle Lou et Khali -pour ne citer qu’eux- ont tous répondu présent. Même Oboy, pourtant absent du projet, est venu aider à retourner l’Olympia. Le temps d’une soirée, tous ces artistes ont donné de leur énergie pour la bonne cause. Que de l’amour.