‘Blue Lena’ la Bentley complice des addictions de Keith Richards…

En 76, au retour d’un concert, Keith s’endort au volant et écrase sa voiture dans un arbre. Personne n’est sérieusement blessé mais la voiture ne roule plus. Un ami, qui les suivait, a le réflexe d’ôter la drogue de la fameuse cachette et la cache dans un arbre creux. Keith sortira à nouveau de la route, la Bentley termine dans un champ mais là, la police découvre la cachette et il est arrêté pour la énième fois. Il vend cette voiture en 1978 et il commande à nouveau une S3 Continental Flying peu de temps après.

On l’a vu aussi conduire une Ferrari Dino 246 GT, une Ferrari 400i, une Jaguart Type E, une Jaguar XJS TWR, une Mercedes décapotable et une Pontiac Silver Streak aussi décapotable.