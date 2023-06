Avec son titre qui cite sans équivoque celui d’une chanson culte de David Bowie, "Blue Jean" renvoie à un passé pas si lointain et rappelle, si besoin en était encore, que l’intolérance et les discriminations ne sont pas des maux oubliés et révolus depuis longtemps déjà. Ils sont des spectres briseurs de vies hélas toujours bien présents.