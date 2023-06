"Blue Jean", le coup de cœur de Cathy Immelen au cinéma

Dans le 8/9, Cathy Immelen recommande le film Blue Jean de Georgia Oakley, une œuvre engagée et sensible qui évoque l’affirmation de soi et de ses désirs, mais aussi un portrait de femmes.

Récompensé par le prix du public au festival de Venise, Blue Jean nous plonge dans l’Angleterre conservatrice des années 80. Jean, l’héroïne du film, est professeur dans un lycée de Newcastle. Elle va nouer une relation complexe avec une de ses élèves, qui met en danger la clandestinité de sa vie amoureuse et la confronte à un dilemme moral.

Une histoire très touchante pour Cathy Immelen, qui mêle l’intime et le politique, à l’heure ou sous Margaret Thatcher, une loi empêchant de faire la promotion de l’homosexualité entre en vigueur.

Par son choix d’image et sa bande-son, le film nous ancre parfaitement dans ces années 80. Il confronte deux façons de vivre son homosexualité : la clamer ou ne pas faire de vague.

Cathy nous a beaucoup parlé d’amour sur Viva, puisqu’elle a également donné son avis dans le 8/9 sur les films L’amour et les forêts et Des mains en or, un thriller conjugal et une comédie légère.