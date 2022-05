Blu Samu : amour, amour, amour

As-tu été inspirée par un artiste ou un événement en particulier pour cet EP ?

Je trouve ça difficile de dire qu’il y a des artistes qui m’inspirent parce que je ne pense pas les inclure dans ma musique. Dans la musique, j’essaye vraiment d’écouter mes tripes et de me dire “qu’est-ce qui sort ? Qu’est-ce que tu ressens ? Qu’est-ce que tu veux faire ? Cette mélodie chelou ? OK”. J’essaye vraiment d’écouter mes émotions et mon vécu pour pouvoir faire de la musique avec. Je ne sais pas trop si il y a des artistes qui m’inspirent vraiment pour la musique, après il y a des artistes qui m’inspirent esthétiquement et dans leur attitude. Je pense à FKA Twigs, par exemple. Elle est un peu bizarre (rires). Mais elle a fait de ça sa force. Elle est tellement éclectique, all over the place, elle ose faire tous ses trucs, on n’arrive pas à la mettre dans une boîte. Ça, ça m’inspire énormément chez elle. C’est une question à laquelle je pense depuis le début : quand on me demande “qui est Blu Samu”, et que je dis “C’est moi”, ce n’est jamais assez. Mais mon son, c’est moi. C’est juste ce que j’ai vécu, ce que j’essaye de comprendre, etc. Il y a plein d’artistes qui disent que la musique est leur thérapie, je suis d’accord ! Je déteste cette phrase – on la lit dans tous les articles – mais pour moi, c’est vraiment ça. La musique c’est ma thérapie, thank god for music ! Il y a plein de choses que je ne savais pas exprimer sur le moment, il y a plein de trucs de mon passé avec lesquels je vie, et la musique c’est vraiment à ce moment-là je l’ai vécu comme ça : "c’était dur, maintenant je comprends". C’est dur de dire qu’il y a des influences artistiques parce que c’est plutôt des émotions, du vécu, et des patterns que j’ai développés pour moi-même pour pouvoir aller en profondeur. Parfois, ma conscience s’arrête. Parfois, j'ai l'impression de vivre dans une machine automatique qui s'assure que tout se passe bien, et à côté de ça, il y a moi, et il y a tous mes sentiments, et toutes mes émotions, et ils ne sortent pas toujours parce que la machine s'assure que je fais cette réunion avec toi, elle me rappelle que j'ai cette interview avec toi, et après je m'occupe de mes mails, etc. La machine s'assure que tout est fait, et parfois certaines choses ne sont pas exprimées. Cet autre moi à l'intérieur de moi, il vit à travers la musique et communique avec moi par la musique.