"Bloquer les prix du gaz à 100€/MWh est une fausse bonne idée", affirme Mathieu Michel

Le gouvernement belge promet de travailler d’arrache-pied pour réduire au maximum les factures énergétiques des ménages, indépendants et entreprises. A l’issue du conclave budgétaire du 2 octobre dernier, la ministre fédérale de l’Energie Tinne Van der Straeten (Groen) proposait d’aller plus loin que les mesures prises à l’échelle européenne en écrémant les bénéfices excédentaires des producteurs d’énergie à partir de 130 €/MWh au lieu de 180 €/MWh comme décidé par la Commission européenne. De cette façon, la Belgique récupérerait près de 4,7 milliards d’euros entre 2022 et 2023.

Mais pour le député bruxellois Christophe De Beukelaer (Les Engagés), la bonne idée serait plutôt de plafonner les prix du gaz à 100 € par MWh. "On nous jette un chiffre de 4,7 milliards d’euros qui n’a pas été concerté avec le secteur dans le but de taxer les surprofits. On ne sait même pas si ce sera juridiquement tenable. Mais le gouvernement ne nous dit toujours pas comment on va diminuer la facture des gens", affirme-t-il en ajoutant que les choses ne bougent pas assez rapidement. "Nous, on le dit : il faut plafonner les prix de l’énergie, comme les pays alentours. On a proposé un prix de 100 euros du mégawattheure pour le gaz."