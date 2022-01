Bloqué sur un passage à niveau, que faire ?

A Lede, le 10 décembre dernier, une conductrice a opéré un virage trop serré pour s'engager sur les voies. Après une tentative de marche arrière, alors que le temps était pluvieux, les roues de sa voiture ont commencé à patiner et il lui est devenu impossible de bouger, et ce, malgré l'aide d'autres automobilistes témoins de la scène. Lorsqu'un train est arrivé, il n'a pu éviter la collision. Heureusement sans faire de victime cette fois. Mais le trafic ferroviaire n'a pu être rétabli que plus de quatre heures suite à l'incident.

Selon le porte-parole d'Infrabel, Frédéric Sacré, le bon réflexe est de former immédiatement le 112.

Plus tôt les secours sont prévenus, plus tôt on prévient le conducteur d'un train éventuel arrivant sur la ligne. Chaque minute est précieuse. Et évidemment il est primordial de se mettre en sécurité. Si ce genre de mésaventure vous arrive, ne restez dans votre véhicule sous aucun prétexte. Lors de votre appel au 112, localisez-vous en communiquant les coordonnées figurant sur les poteaux du passage à niveau concerné.

1650 passages à niveau en Belgique

Dès que c'est possible les passages à niveau sont de plus en plus remplacés par des solutions alternatives. Mais ces aménagements ont un coût. La suppression d'un passage coûte environ un million d'euros.

73% des passages à niveau existants se trouvent en Flandre où 35 accidents ont été enregistrés en 2021 pour 11 en Wallonie (4 en province de Liège, 1 blessé grave; 1 en Hainaut, 1 mort; 3 dans le Namurois; et 1 dans le Luxembourg).