Blood, Sweat and Tears : le groupe qui a battu les Beatles au Grammys, raconté par BJ Scott

Tout ce qui était lié au gouvernement était rejeté par le public anticonformiste qui tenait les rênes du succès commercial dans les années 70. En mai et juin 1970, le groupe a effectué une tournée en Europe de l’Est sous l’égide du Département d’État des États-Unis. L’association volontaire avec le gouvernement américain était très impopulaire auprès des fans de rock "underground" de l’époque, dont certains étaient engagés dans des politiques radicales. Le groupe a été critiqué pour cela. On sait aujourd’hui que le Département d’État a subtilement fait pression sur le groupe pour qu’il participe à la tournée en échange d’un permis de séjour aux États-Unis pour Clayton-Thomas, qui avait un casier judiciaire au Canada et avait été expulsé des États-Unis après avoir dépassé la durée de son visa.

Ils ont également accepté des engagements lucratifs à Las Vegas, ont composé la musique d’un film de Barbara Streisand, et voilà, ils ne se sentent plus "cool''. Mais je pense qu’ils étaient tout simplement en avance sur leur temps. David Clayton Thomas démarre un carrier solo en 1972 et le groupe ne retrouvera plus le grand statut sur les “rock charts”. Certains des membres fondateurs du groupe ont ensuite écrit et produit pour des icônes du rock. Steve Katz a produit Lou Reed, Elliot Murphy, Jaco Pastorius et Weather Report. Al Cooper a travaillé avec Bob Dylan et a produit les trois premiers albums du méga groupe Lynyrd Skynyrd. Entre-temps David Clayton Thomas continue à chanter, créer, collaboré et aujourd’hui même, il célèbre ses 81 ans. Happy Birthday, man.