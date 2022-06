Blood Diamond : un film de guerre poignant avec Leonardo DiCaprio bientôt sur Tipik !

Sur le site d’actu’ cinéma AlloCiné, le réalisateur Edward Zwick évoque les "diamants de la guerre" qui sont (vous l’aurez compris) au coeur de Blood Diamond : ”Les "diamants de la guerre" sont des pierres précieuses, exportées en secret de pays en conflit. Ils servent à acheter des armes, qui provoqueront encore plus de morts et de destructions. Bien qu'ils ne représentent qu'une infime partie des ventes mondiales de joyaux, ils permettent d'acquérir quantité d'armes légères. À la fin des années 1990, des ONG comme Amnesty International, Global Witness et Partnership Africa-Canada leur ont donné un nom : "blood diamonds". Je n'avais encore qu'une vague idée de leur rôle (…) Plus j'en ai appris à leur sujet, plus j'ai été horrifié, et plus j'ai été décidé à raconter cette histoire” avant de poursuivre : “La conscience politique peut être éveillée par une oeuvre de divertissement autant que par des discours”.