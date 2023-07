Bloocat nous emmène en voyage intergalactique avec son premier single "Androïde"

La scène musicale belge accueille une nouvelle artiste prometteuse en la personne de Bloocat. Auteure, compositrice et interprète bruxelloise aux influences underground hip-hop et electro, son premier single intitulé "Androïde" nous offre un avant-goût de son univers créatif et expérimental.

C’est sur une atmosphère planante et aérienne que s’ouvre le morceau, où des notes de synthétiseur intrigantes sont rejointes par des accords de guitare suivant parfaitement la continuité de l’ambiance. Que ce soit à travers les paroles où la vidéo, la thématique spatiale est bien présente, venant apporter une touche futuriste accentuée par de courts passages au vocodeur et bruits de talkie-walkie.