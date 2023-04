Blondshell : “Je ne veux pas définir ma musique : je veux lui laisser la possibilité de changer"

Tes chansons varient beaucoup en intensité : tandis que “Sepsis” et “Kiss City” suivent une approche nostalgique et shoegaze, on retrouve des guitares plus piquantes et rythmées sur des tracks comme “Veronica Mars” et “Salad”. Était-ce important de conserver un tel équilibre au sein de l'album ?

J’étais contente de maintenir une certaine variété, mais je pense que la raison pour laquelle le disque en est arrivé là, c'est que je ne voulais pas me demander "comment je vais faire pour créer un projet cohérent que quelqu'un pourra écouter, évaluer et qualifier de projet solide". Je ne pensais pas à ça. En travaillant sur les morceaux, on s’est donné la mission d’offrir à chaque chanson ce dont elle avait besoin. Au lieu de penser au projet dans son ensemble, d'une manière plus globale, on a vraiment considéré chaque chanson de façon individuelle. Il peut y avoir des incohérences, mais c'est parce qu’on a voulu donner à chaque chanson ce qui lui convenait le mieux.