Ce Weekend au festival de Glastonbury, Blondie a donné un concert en interprétant ses plus grands classiques, mais aussi avec des clins d’œil à Donna Summer et aux Sex Pistols, devant une foule massive.

Après des images d’une transmission en panne, le groupe a entamé "One Way Or Another", avec l’ancien membre des Sex Pistol, Glenn Matlock, à la basse.

Ils ont ensuite entamé "Hanging On The Telephone" – dont l’auteur, Jack Lee, est décédé tout récemment - et "Call Me"