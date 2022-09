Blondie engage le bassiste des Sex Pistols, Glen Matlock

Glen Matlock des Sex Pistols fait partie du line up du prochain album de Blondie !

Le bassiste avait déjà remplacé Leigh Foxx sur les dates en Angleterre et aux USA au mois d’avril, alors qu’il souffrait d’une blessure au dos.

Cette fois, c’est aussi en studio qu’il rejoindra le groupe pour enregistrer le successeur de l’album Pollinator sorti en 2017, pendant que Leigh Foxx récupère.

En interview au Classic Pop magazine, le guitariste Chris Stein a expliqué : “Glen a été juste génial. Contrairement à Pollinator, nous réalisons cet album en interne, ce sera juste le groupe et Glen, qui viendra compléter à merveille notre formation. "

Blondie vient de sortir fin août le coffret Blondie : Against The Odds 1974-1982. Ces albums ont tous été remasterisés à partir des bandes originales, et les versions vinyles ont été pressées aux Studios Abbey Road.