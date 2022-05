Blocus étudiant : que manger pour être plus concentré ?

C’est bientôt la période d'examens pour les étudiants. Et qui dit examens, dit forcément concentration. Et pour la concentration, bien manger est essentiel. C’est donc le moment idéal dans "La Grande forme" pour parler de ce qu’on peut manger, pour améliorer nos capacités cognitives. Véronique Liesse, chroniqueuse pour "La Grande Forme" et nutritionniste diététicienne nous donne quelques conseils.