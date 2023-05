Blocus : est-il plus efficace d’étudier sur papier imprimé ou sur écran d'ordinateur ? Voici ce que dit la science

Depuis le début des années 2000 et l’essor des écrans de téléphones mobiles, de tablettes et d’ordinateurs, des dizaines d’études ont été menées pour évaluer la compréhension de textes en fonction des supports de lecture.

Une analyse regroupant une cinquantaine de ces études et publiée en 2018 dans le Educational Research Review suggère que les jeunes comprennent mieux ce qu’ils lisent sur un support papier. Cette affirmation vaut cependant pour les textes documentaires et non pour les textes narratifs.

Constat plus étonnant : les auteurs affirment que les nouvelles générations comprennent mieux que les générations antérieures ce qui figure sur papier que ce qui figure sur un écran. Cette tendance s’est d’ailleurs accrue depuis une vingtaine d’années.

Une autre étude internationale publiée en 2019 a comparé les effets de la lecture de textes longs sur écrans et sur des documents imprimés. Les chercheurs ont observé des différences entre ces deux médias concernant les capacités à reconstruire le schéma temporel et la chronologie : la manipulation d’un livre obtient de meilleurs résultats.

Parmi les explications avancées, celle du neuropsychologue français Frédéric Bernard : "La lecture d’un livre implique non seulement l’analyse et le traitement de ce qui y est écrit mais aussi l’association entre un contenu et un objet riche d’un point de vue sensoriel." En d’autres termes, la forme, mais aussi l’odeur, le nombre et l’épaisseur des pages aident le cerveau à mieux intégrer les informations qui lui parviennent.

Plus récemment, des chercheurs se sont penchés plus spécifiquement sur le profil des lecteurs dans une étude publiée dans l’International Journal of Human-Computer Studies. Il en ressort que si la lecture à l’écran est une alternative équivalente à l’imprimé pour certains, les personnes ayant plus de difficultés à la compréhension auront plus de mal à assimiler la matière sur un écran. Selon les auteurs, ces résultats doivent permettre de guider ceux qui travaillent à l’optimisation de l’apprentissage dans l’enseignement.