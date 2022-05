Blocus : des professeurs peuvent vous aider pour vos révisions ou votre TFE

Ring Twice, la plateforme d’économie collaborative met à disposition de tous les étudiants, qui galèrent en cette fin d’année scolaire, 1700 professeurs pour les aider dans la préparation de leurs examens ou dans la relecture de leur TFE. ​

Vous aurez plusieurs options en fonction de votre situation : cours en ligne ou en présentiel, cours unique si l’étudiant s’interroge sur une seule chose incomprise ou plusieurs séances si l’ensemble de la matière pose problème, ...

C’est sans grande surprise que les cours les plus demandés sur Ring Twice sont les cours de mathématiques… C’est d’ailleurs parce que l’arithmétique est universellement détestée (et c’est bien triste) que des chaînes YouTube se spécialisent dans les cours de math !