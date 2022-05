Blocus : Deliveroo vous livre votre cours ou vos notes imprimées

Pendant la période des examens, Deliveroo imprime des résumés, des notes, des cours et vous les livre à domicile.

À partir du lundi 30 mai, vous pouvez vous faire livrer votre cours jusqu’à votre kot grâce au pop-up shop de Deliveroo à Gand et à Bruxelles.

Pour 5 € (plus les frais de livraison), vous pouvez passer votre commande via Deliveroo.be et envoyez votre fichier pdf par e-mail, il sera imprimé et livré chez vous. Deliveroo fournit également des snacks énergisants avec votre commande !

Ce service n’est disponible que pour Gand et Bruxelles pour l’instant. Passez votre commande, puis envoyez votre numéro de commande, la ville et le cours via l’adresse e-mail figurant dans l’application.