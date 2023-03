Blockbuster, le mash-up étonnant du Collectif Mensuel se produit au Pays Noir

Cela fait plus de 10 ans que le Collectif Mensuel a séduit le public avec une pièce insolite : Blockbuster. Reprenant des extraits de films à gros budgets américains, sur scène, un mash-up composé de 160 films cultes réécrit une tout autre histoire. Un travail titanesque de montage qui s’ajoute à l’exercice périlleux du doublage, des bruitages et de la musique en direct sur scène ! Le résultat est désopilant et à voir du 4 au 13 avril au Foyer Culturel de Montigny-le-Tilleul.

"Mortier, le patron des patrons, est dans un embarras extrême : le gouvernement envisage d’instaurer une taxe sur les très hauts revenus. Inconcevable ! Dans le même temps, la journaliste d’investigation Corinne Lagneau rédige un article sur les entreprises richissimes qui éludent leurs impôts via des sociétés offshore. La veille de la parution, l’article est censuré et la journaliste limogée. S’en suit une riposte virulente qui enflamme les réseaux sociaux, incite les citoyens à la rébellion. Blockbuster est une fable sur la violence de la classe dominante à l’égard du peuple où l’humour se conçoit comme un instrument de contestation."

En parallèle de la pièce, un workshop est proposé le 8 avril. Si le bruitage et les bandes sonores vous intriguent et leur détournement vous amuse, c’est le moment parfait pour vous y essayer. À partir d’un extrait de film, réinventez l'histoire.