Blocage du dépôt Delhaize de Zellik : "On n'a pas l'impression que la direction a envie de calmer les choses", estiment les syndicats

Le ton continue de monter entre la direction et le personnel de Delhaize : une nouvelle opération de blocage a eu lieu ce vendredi en fin de journée au dépôt de Zellik, à Asse, d'où partent les produits frais. Pendant six heures, une centaine d'employés et de délégués syndicaux ont bloqué l'accès au dépôt, occasionnant des retards dans les livraisons.

Certains produits ne seront donc pas dans les magasins ce samedi. "Nous avons décidé de bloquer les camions qui amènent le frais aux magasins puisque Delhaize nous envoie des huissiers à tout va ou nous empêche de faire grève tout simplement, affirme Rosetta Scibilia, déléguée CNE. Même dans un magasin, 100% de gens qui font grève, c'est purement un scandale."

"On n'a pas l'impression que Delhaize a envie de calmer les choses, bien au contraire, poursuit la syndicaliste. Au plus les jours avancent, au pire c'est. Il y a de la provocation qui se fait de tout part et donc on continue notre combat. On a un seul objectif : qu'ils enlèvent leur plan de 128 magasins franchisés." A noter que l'action a pris fin peu après 21h suite à l'intervention de la police, pour permettre à une dizaine de camions encore bloqués de quitter les lieux. La prochaine réunion entre direction et syndicats, sous l'égide du médiateur social, est prévue mardi prochain.