Blocage des sorties : la prison de Marche-en-Famenne sous forte tension?

"Depuis plusieurs semaines, détenus et avocats témoignent d’une situation très tendue à la prison de Marche-en-Famenne. En cause le blocage des permissions de sorties ou les demandes de surveillance électronique et de libération conditionnelle via le tribunal de l’application des peines. Les membres de la direction, en effectif fortement réduit, n’assurent plus en effet leur mission d’avis", expliquent l'Observatoire International des Prisons (OIP) et d'autres associations dans un communiqué.

En clair, les congés pénitentiaires et les sorties sont empêchées et la tension ne ferait que s'accroître au sein de la prison de Marche. Les permissions de sortie, congés pénitentiaires et libérations conditionnelles sont essentielles pour préparer la réinsertion des détenus et des détenues.

Les témoignages parvenus à l'OIP ( Observatoire des prisons) font état de délais d'attente pouvant aller jusqu'à cinq mois. “Moi, j'ai fait une demande en avril, on est en juillet et la direction n'a toujours pas remis son avis au TAP” illustre l'un d'entre eux.

Toutes les demandes doivent passer par un avis de la Direction et, dans le cas des permissions de sortie et congés pénitentiaires, c’est l’avis de la direction qui actionne le délai durant lequel l’autorité décisionnelle (la DGD - Direction Gestion de la Détention) doit se prononcer.



Si nous ne disposons d’aucun chiffre officiel, nos sources font état de 150 à 190 détenu·e·s concerné.e.s, soit environ la moitié de la population pénitentiaire marchoise.

Cette longue liste d’attente aurait aussi causé l’annulation de plans de reclassement, y compris dans des situations où les personnes incarcérées disposaient d‘un contrat de travail." L’administration pénitentiaire, par son inactivité, met donc en échec les plans de reclassement de détenu·e·s. Les plans de reclassement sont pourtant essentiels dans l’accompagnement des détenu·e·s dans leurs parcours de réinsertion sociale ! " précise le communiqué



Selon les associations, les personnes concernées n'ont pas osé faire part de ces blocages à leurs avocats de peur de voir leur situation empirer au sein de l’établissement. Ils craignent également de s’adresser à la commission de surveillance. Et pour cause : " Si vous contactez la commission de surveillance, c'est transfert automatique à Lantin ", voici le message qu’auraient certain·e·s détenu·e·s. La menace aurait d’ailleurs été mise à exécution pour au moins une personne qui a souhaité défendre son dossier auprès de la commission des plaintes.



L’OIP, le CPDB (Collectif de Proches de Détenu.e.s de Belgique) et le Génépi déplorent une situation inquiétante qui risque de s’étendre à d’autres établissements. Et ces associations haussent le ton : "En raison des carences de la direction, les détenu·e·s se retrouvent sans perspectives de réinsertion et voient leurs démarches réduites à néant" Les associations appellent la direction marchoise ainsi que la Direction générale des Établissements pénitentiaires (DGEPI) à agir sans délai, afin de résorber l’arriéré et de garantir aux détenu·e·s de pouvoir jouir de leurs droits.

Notre rédaction a tenté de contacter la direction de la prison de Marche qui était en réunion. La direction générale de l'administration pénitentiaire prépare un communiqué imminent sur le sujet qui répondrait point par point à cette situation.