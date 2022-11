Blocage de jets privés à l’aéroport de Schiphol : des dizaines d'arrestation parmi les activistes

La gendarmerie (Koninklijke Marechaussee) néerlandaise a indiqué que plusieurs dizaines de personnes avaient été interpellées. Selon Greenpeace, 350 personnes étaient encore présentes à l'aéroport samedi en milieu d'après-midi.

L'action a été organisée alors que débute ce dimanche à Charm el-Cheikh, la 27e conférence de l'Onu sur le climat (COP27).

Les vols en jets privés, particulièrement polluants, sont fustigés par les militants écologistes. Selon le bureau d'études CE Delft, mandaté par Greenpeace, autant de vols ont déjà décollé des aéroports de Schiphol et Rotterdam-La Haye au cours des neufs premiers mois de l'année que durant toute l'année 2019, pré-pandémie. Plus d'un tiers de ces vols faisaient moins de 500 km et près de 11% moins de 250 km. Les émissions de gaz à effet de serre par passager d'un vol privé sont environ cinq fois plus élevées que pour un vol de ligne classique.