Blocage dans les raffineries en France : la grève reconduite sur l'ensemble des sites de TotalEnergies

La grève a été reconduite vendredi après-midi sur l'ensemble des sites français de TotalEnergies, en dépit de la signature d'un accord par les deux organisations syndicales majoritaires, la CFE-CGC et la CFDT, a indiqué à l'AFP Eric Sellini, coordinateur CGT pour le groupe. Un blocage des raffineries a été initié le 27 septembre par le syndicat CGT, non-signataire de l'accord.

Le mouvement est reconduit jusqu'à vendredi soir dans quatre raffineries et dépôts pétroliers du groupe et, jusqu'à mardi à la raffinerie de Normandie, la plus importante de France, a précisé M. Sellini.

Augmentation salariales prévues, mais pas suffisante selon les syndicats

À l'issue de négociations nocturnes conviées pour la première fois depuis le début de la grève le 27 septembre par TotalEnergies, sous la pression du gouvernement, un compromis a été scellé vendredi à la mi-journée avec deux syndicats (CFDT et CFE-CGC) forts de 56% de représentativité.

Cet accord prévoit une augmentation pour 2023 de 7% dès novembre et 3.000 à 6.000 euros de prime.

La CGT réclame pour sa part une hausse de 10%, correspondant à "l'inflation, plus le partage des richesses, puisque Total se porte bien et que les actionnaires ont été servis depuis longtemps".

Le gouvernement avait fait fortement pression pour que ces négociations commencent, alors qu'un tiers des stations service étaient perturbées ces derniers jours dans le pays, et plus encore dans le nord de la France, avec des queues parfois interminables.

Vendredi matin, la justice a rejeté le recours de la CGT contre la réquisition imposée chez Esso-ExxonMobil, la jugeant "nécessaire pour prévenir les risques d'atteinte à l'ordre public eu égard à la durée des défaillances d'approvisionnement causées par la grève".