Blocage dans les négociations sur la réforme fiscale : où en est-on ?

Tic tac tic tac, serions-nous tentés d'écrire. Le bruit des aiguilles de l'horloge, le temps qui passe, les jours qui défilent... et toujours pas de réforme fiscale à l'horizon. On nous avait pourtant juré que cette réforme fiscale serait ficelée pour le 21 juillet. Mais à cinq jours de la Fête nationale, plus personne n'ose y croire. "C'est vrai qu'on espérait aboutir avant les vacances mais là, c'est le blocage et on ne voit pas très bien ce qui pourrait changer", confie une source proche de l'équipe gouvernementale.