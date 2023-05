Blizzard présente (encore) ses excuses pour le "mode histoire" annulé d’Overwatch 2

Et bien c’est officiel depuis quelques jours : Blizzard revient sur ses promesses concernant le "mode Héros"… Plus d’arbre de talents, plus d’histoires approfondies pour chaque personnage. Ce mode si ambitieux promis par les développeurs à la Blizzcon de 2019 n’aura finalement servi que d’argument de vente sans jamais voir le jour…

Évidemment, les internautes ont réagi sur les réseaux sociaux, les uns appelant à la manipulation commerciale pour vendre un jeu pas fini et les autres déplorant la gestion d’Overwatch 2 qui ne fait que les décevoir depuis sa sortie… Aaron Keller, directeur d’Overwatch 2, s’est également fendu d’un "Director’s Take" sur le blog officiel d’Overwatch afin de donner son point de vue. La publication a déjà près de 900 réponses, venant majoritairement de joueurs déçus ou en colère.