Blinken va s'entretenir avec son homologue chinois à Bali

Les rencontres entre les Etats-Unis et la Chine, autrefois courantes, s'étaient presque arrêtées pendant la pandémie et alors que les tensions augmentaient entre les deux plus grandes économies du monde.

Anthony Blinken et le conseiller à la sécurité nationale de Joe Biden, Jake Sullivan, avaient rencontré en mars 2021 en Alaska leurs homologues chinois lors d'une réunion qui avait tourné à un déballage inédit de leurs profonds désaccords.

Outre le commerce, Chine et Etats-Unis sont en particulier à couteaux tirés à propos du sort de Taïwan.

Washington et Pékin divergent aussi radicalement sur la réponse à la guerre en Ukraine: si les Américains ont pris la tête de la riposte occidentale contre la Russie, les Chinois insistent au contraire sur leur proximité avec le régime de Vladimir Poutine.