Blink-182 : une grand-mère défie Travis Barker

Cela fait quelques années maintenant que cette dame d'un certain âge fait le buzz avec ses vidéos.

Dorothea Taylor, qui joue de la batterie depuis 58 ans, est une professeure de batterie, ainsi que l'organiste de son église, selon sa biographie sur son compte Instagram.

Cette musicienne a notamment fait beaucoup parler d'elle quand sa reprise du "Ain’t It Fun" du groupe américain Paramore a attiré l’attention de la chanteuse du groupe, Hayley Williams. "Aimez-la, c'est une badass", avait tweeté Williams, en partageant une vidéo de la reprise.

Plus récemment, elle a repris le classique de Blink-182, "What's My Age Again?", et en a profité pour lancer un défi à Travis Barker.