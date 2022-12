Blink-182 travaille à la suite d’un des titres préférés des fans

Il semblerait que le groupe travaille à la suite des titres "Anthem" et "Anthem Pt. 2".

Le premier était sorti en 1999 sur l’album Enema Of The State alors que le second figurait sur l’album de 2001, Take Off Your Pants And Jacket. Une version live de ce dernier était aussi présente sur l’album Untitled.

Et aujourd’hui, il semblerait que la formation, composée des membres originaux, Tom DeLonge, Mark Hoppus et Travis Barker, travaille à un "Anthem Pt. 3".

C’est dans un extrait filmé en studio et partagé sur leurs réseaux sociaux qu’on a pu voir Travis Barker en plein travail sur sa batterie avec un T-shirt "Fuck me, I’m Tired" et la mention "Anthem Pt. 3". La page officielle de Blink-182 a simplement commenté en ajoutant un émoji avec des yeux…