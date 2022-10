Blink-182 réunifié, un titre oublié avec la voix de Freddie Mercury et le craquage de Serj Tankian à voir ici!

On a appris les retrouvailles de Blink-182 avec le line-up composé de Mark Hoppus, Tom DeLonge et Travis Barker. Une première en dix ans ! Le résultat, c’est un tout nouveau single "Edging", et un concert chez nous le vendredi 8 septembre 2023 au Sportpaleis d’Anvers.

Amateurs de Queen, voici pour vous "Face it Alone", un titre oublié avec la voix de Freddie Mercury. C’est en faisant des recherches pour une réédition collector de l’album "The Miracle " (qui sortira le 18 novembre) que l’équipe d’archivage de Queen est retombée sur cette petite pépite.

C’est aujourd’hui que sort "Return Of The Dream Canteen", nouvel album des Red Hot Chili Peppers, et déjà le deuxième pour cette année. Sur celui-ci, on retrouve " Eddie ", titre écrit à la mémoire du guitariste Eddie Van Halen, qu’ils ont joué live pour la première fois il y a quelques jours.

Nous parlions d’Eddie Van Halen il y a quelques instants, Roger Waters a déclaré cette semaine qu’il n’était pas du tout intéressé par sa carrière, ni même par celle d’AC/DC. En l’annonçant aux medias, il s’est mis à dos de nombreux mélomanes, lui qui a aussi mis en péril la revente du catalogue de Pink Floyd. Des disputes entre les ex-membres viennent encore s’ajouter à la problématique, rendant les négociations " impossibles ".

Liam Gallagher a partagé le clip "Too Good For Giving Up", réalisé avec "Talk Club ", une organisation dont le but est de soutenir les hommes atteints de troubles de santé mentale.

Une petite note d’humour à présent avec Serj Tankian, qui n’en peut plus que les fans lui crient " wake up " à tous moments et en tous lieux.

Enfin, pour vous donner envie de nous écouter la semaine prochaine pour découvrir le nouvel album de Sharko, voici quelques images de la présentation que le groupe en a fait dans le grand studio de la radio !