Blink-182 pense que le prochain album est "certainement le meilleur"

Tom DeLonge a évoqué le prochain album de Blink-182, annonçant aux fans qu’il s’agira de leur "meilleur album" à ce jour.

Le musicien a fait part de ses commentaires sur l’album à venir lors d’une nouvelle interview, dans laquelle il fait la promotion de sa dernière collaboration avec Fender et dévoile sa nouvelle guitare Stratocaster en édition limitée.

Au cours de la discussion, il a parlé de l’état d’avancement de son travail et a expliqué que le groupe écrivait ce qu’il considérait comme ses chansons les plus fortes à ce jour.

"Je pense toujours que nous écrivons nos meilleures chansons. Je pense que l’album qui va sortir est probablement le meilleur que nous ayons jamais fait", a-t-il commencé, avant d’évoquer leurs récents concerts aux États-Unis.

"La production que nous avons mise en place pour cette tournée est enfin la première marque parfaite et cohérente et le symbole de tout ce que représente le groupe. Il y a de la nostalgie et de l’histoire, mais aussi de l’amusement, de la révérence et du charme de l’enfance. Il y a aussi la rébellion, mais aussi la technologie", poursuit-il.

"C’est donc une renaissance vraiment cool de tout – ou le meilleur de tout ce que nous avons fait, mais de la manière dont les gens ont toujours souhaité que nous le fassions ! [Ils se disent :] "C’est vrai, vous n’êtes pas si mauvais que ça ! Vous voyez ? Merci !""