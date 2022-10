Blink-182 : le nouveau titre "Edging" est sorti

Il a aussi tenu à remercier tout récemment Matt Skiba, qui l’avait remplacé jusque-là dans le groupe, sur ses réseaux sociaux : "Salut Matt, ici Tom DeLonge. Je voulais prendre le temps de te remercier pour tout ce que tu as fait pour maintenir le groupe en mon absence. Je pense que tu as énormément de talent (j’adore ton groupe et je l’écoute encore aujourd’hui)".

Il poursuit : "Tu as toujours été si gentil avec moi, non seulement dans les médias, mais aussi avec les autres. Je l’ai vraiment remarqué. Les émotions entre nous trois dans le groupe ont toujours été compliquées, mais le cancer de Mark [Hoppus] a réellement remis les choses en perspective. Mais pour être honnête, le groupe ne serait plus là aujourd’hui si tu n’avais pas été présent et sauvé les meubles."

Il termine : "De tout mon cœur, je te remercie d’être un membre de notre groupe".