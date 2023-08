Blink-182 en concert en Belgique : vos places à remporter sur Classic 21

On a déjà pu découvrir le single "Edging", sorti à la fin de l'année passée. Le groupe s’arrêtera donc le vendredi 8 septembre 2023 au Sportpaleis d'Anvers, avec en special guests : The Story So Far.

Il y a presque 30 ans, le groupe a débuté son histoire dans un garage de San Diego. Ils étaient alors loin de se douter qu'ils allaient devenir le groupe punk le plus influent des années 90 (selon le New York Times) ! Avec plus de 50 millions de disques vendus à ce jour, c’est avec beaucoup d’impatience que Blink-182 s’apprête à dévoiler son dixième album studio. Et avec Mark, Tom et Travis à nouveau réunis, le résultat ne pourra qu’être aussi magique et explosif qu’à leurs débuts.