Blink-182 dévoile la date de sortie de son nouvel album

Blink-182 a marqué le retour de Tom DeLonge l’année dernière en sortant le single "Edging" et en confirmant que leur neuvième album studio était en préparation. Tom DeLonge avait déjà laissé entendre que cet album pourrait être le "meilleur" et le "plus progressif" du groupe.

Au début du mois, Blink-182 a été contraint de reporter ses concerts à Glasgow, Belfast et Dublin en raison d’une "affaire familiale urgente". Le batteur Travis Barker a ensuite déclaré que sa femme Kourtney Kardashian avait subi une "intervention chirurgicale d’urgence menaçant la vie" pour leur futur bébé.

La partie européenne de la tournée a débuté chez nous en Belgique le 8 septembre, avant des dates à Londres, Birmingham et Manchester le mois prochain.