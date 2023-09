Blink-182 de retour en Europe : quels sont les héritiers du groupe ?

Vendredi soir, le groupe iconique de punk-rock/pop-punk Américain Blink-182 était de retour sur scène en Europe, une reprise de tournée dans un Sportpaleis d’Anvers comble. Plus de 30 ans après leur formation, un premier constat : Tom DeLonge, Mark Hoppus et Travis Barker n’ont rien perdu à leur savoir-faire !

Pendant 1h30 ils ont enchaîné morceaux et bavardages humoristiques qui leur sont propres sans aucune bavure et avec un rythme ultra-soutenu. Tout ça face à un public ultra-réceptif bien que peut-être fait d’une majorité de gens nostalgiques d’une époque passée et moins punks qu’il y a quelques années dans l’attitude et l’énergie.

Le catalogue du groupe est impressionnant et à chaque morceau quasiment le public entonne le son, à chaque fois on se dit « ah oui, ça, c’est leur tube »… Jusqu’au titre suivant où l’effet est pareil. Comme ça se sont succédé les « First Date », « I Miss You », « What’s my Âge Again », « All The Small Thing » ou encore le récent « Edging » pour patienter jusqu’au nouvel album qui ne saurait tarder.