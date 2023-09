Blink-182 de retour avec deux nouveaux singles !

Le trio pop-punk avait commencé à susciter le mystère avec un site web et une série d’affiches au début du mois.

Sur le site, on pouvait entendre plusieurs classiques du groupe avant qu’un bref extrait d’une nouveauté ne soit joué. Peu de temps après, ils avaient partagé un autre message avec une horloge numérique énigmatique, puis un ultime teaser mettant en scène l’horloge digitale, et indiquant désormais 9 : 21 PM.

Sur TikTok le 20 septembre, Mark Hoppus a répondu à un fan qui lui demandait ce qu’il pensait être "le Mont Rushmore des chansons de Blink-182".

Il a ensuite cité "Feeling This", "Dammit" et "What’s My Age Again".

Pour compléter la liste, il a choisi la nouvelle chanson "One More Time", dont un extrait était diffusé dans un clip de 13 secondes.

On peut aussi découvrir la tracklist du prochain album :

01. ‘Anthem Part 3’

02. ‘Dance With Me’

03. ‘Fell In Love’

04. ‘Terrified’

05. ‘One More Time’

06. ‘More Than You Know’

07. ‘Turn This Off !’

08. ‘When We Were Young’

09. ‘Edging’

10. ‘You Don’t Know What You’ve Got’

11. ‘Blink Wave’

12. ‘Bad News’

13. ‘Hurt (Interlude)’

14. ‘Turpentine’

15. ‘Fuck Face’

16. ‘Other Side’

17. ‘Childhood’