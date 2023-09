Blink-182 annonce un nouveau titre avec une horloge énigmatique

On a aussi pu voir une série d’affiches promotionnelles dans de nombreux endroits. Elles reprennent le logo de Blink-182 ainsi que la phrase "One more time…", qui pourrait être le titre du nouvel album ou d’un single.

Selon le compte de fans de Blink-182 Italia sur Twitter, on peut aussi lire des paroles de ce qui semble être un prochain titre : "Do I have to die to hear you miss me ?/ Do I have to die to hear you say goodbye ?/ I don’t want to act like there’s tomorrow/ I don’t want to wait to do this one more time" (Je ne veux pas agir comme s’il y avait un lendemain/ Je ne veux pas attendre pour le faire une fois de plus).

Le trio pop-punk a marqué le retour de Tom DeLonge l’année dernière en sortant le single "Edging" et en confirmant que leur neuvième album studio était en préparation. Tom DeLonge avait déjà laissé entendre que cet album pourrait être le "meilleur" et le "plus progressif" du groupe.

La semaine dernière, Blink-182 a été contraint de reporter ses concerts à Glasgow, Belfast et Dublin en raison d’une "affaire familiale urgente". Le batteur Travis Barker a ensuite déclaré que sa femme Kourtney Kardashian avait subi une "intervention chirurgicale d’urgence menaçant la vie" pour leur futur bébé.

La partie européenne de la tournée débutera ce soir chez nous en Belgique, avant des dates à Londres, Birmingham et Manchester le mois prochain.