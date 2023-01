"Blinding Lights" de The Weeknd : la chanson la plus écoutée de l’histoire sur Spotify

Cette semaine, dans l’actu musicale du 8/9, Julie Compagnon revient sur les dernières annonces de The Weeknd. On commence par un record inédit du chanteur canadien.

"Blinding Lights" de The Weeknd a dépassé "Shape Of You" d’Ed Sheeran pour devenir la chanson la plus écoutée de l’histoire de Spotify. "Blinding Lights" compte désormais 3,332 milliards de flux sur la plate-forme, soit un peu plus que "Shape Of You". Les deux titres sont les seuls à dépasser à ce jour la barre des 3 milliards sur Spotify.