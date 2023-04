Blind Melon, une insulte pour nom de groupe ?

Pour la deuxième théorie, mon avis est que c’est l’origine de ladite insulte. Bien avant le groupe, il existait : " Blind Melon Chitlin ", un personnage du duo d’humoristes américains Cheech and Chong. Blind Melon Chitlin est une espèce de vieux rabougri alcoolique et incontinent qui fait du blues à l’ancienne à base d’onomatopées étranges et incompréhensibles. Imaginez un vieil aveugle qui traîne trop dans les bars, fait de l’harmonica en ronflant et montre son fameux "Ding Dong" à qui le demande, c’est l’origine probable de Blind Melon.