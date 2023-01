Blessures, mercato, trou d’air et… play-offs, les obstacles de Genk sur la route du titre

Le Racing ne doit se concentrer que sur lui-même. D’autant que ses rivaux ne sont pas au mieux. L’Antwerp et le Club Bruges ne trouvent pas ou plus la bonne carburation et ont activé le fusible "coach" pour tenter de se relancer. Avec respectivement 10 et 15 points de retard, il n’y a – déjà – plus de temps à perdre. Finalement, l’Union Saint-Gilloise, qui fait plus que confirmer son épatante saison dernière, s’érige en plus solide rival.



La saison limbourgeoise est jusqu’à maintenant un modèle de régularité. Les rares soubresauts – les défaites contre Bruges et Courtrai – ont été effacés directement et sans la moindre inquiétude. Mais que se passera-t-il si ce groupe devait enchaîner plusieurs mauvais résultats ? La confiance irradiante de Genk pourrait s’en voir altérer.