Blessures, insultes et buts : les rebondissements du feuilleton Neymar au PSG

Le 23 janvier 2019, Neymar rejoue le mauvais film de sa blessure : une série de chocs avec le Strasbourgeois Moataz Zemzemi, en Coupe de France, réveille sa douleur au pied droit.

Verdict : trois mois d’absence et un enfer pour son équipe. Le PSG subit une nouvelle humiliation en 8e de finale de C1, contre Manchester United (2-0, 1-3).

De retour à Paris, après avoir été aperçu au carnaval de Salvador puis de Rio, il assiste en tribunes à cette élimination, le 6 mars.

Il craque et insulte les arbitres sur les réseaux sociaux : "C’est une honte ! Ils mettent quatre gars qui n’y comprennent rien au foot pour revoir le ralenti […] Qu’ils aillent se faire foutre".

De retour sur les terrains fin avril, il exprime sa colère en donnant un coup à un spectateur qui le chambrait après la défaite en finale de la Coupe de France contre Rennes.

"Ce n’est pas possible de faire ça", peste son entraîneur Thomas Tuchel le lendemain de ce geste d’humeur. "Lâche", "adolescent rebelle": Neymar n’est pas épargné non plus par la presse brésilienne.

Il écopera de trois matches de suspension à chaque fois (en C1, suspension réduite à 2 matches en appel).